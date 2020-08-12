Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на четыре человека. Такие данные 12 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 774 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 83 455 человек. За прошедшие 24 часа было выявлено 329 новых случая заражения.

По состоянию на 12 августа 2 537 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.