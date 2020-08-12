Рим, , 15:17 — REGNUM Отпуск 2020 года проведут (или уже провели) за границей около 1,5 миллиона граждан Италии, таковы данные исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в среду, 12 августа.

В 2019 году показатель был более чем в два раза выше — 3,3 миллиона человек. Подавляющее большинство тех, кто отправляется в отпуск за границу в 2020 году, выбирает европейские страны.

Проведение гражданами каникул за рубежом вызывает определенную тревогу у властей и врачей, они отмечают, что более половины новых вспышек коронавируса в Италии «завезены» из-за границы. В целом ряде регионов страны установлен карантин для возвращающихся из европейских стран «группы риска», в аэропортах для тех, кто возвращается из таких стран, планируется проводить экспресс-тесты.

По данным на 11 августа, в Италии умерли 35 215 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 4). Выздоровели 202 461 человек, за день этот показатель увеличился на 213 (днем ранее — на 150). Число подтвержденных носителей выросло на 412 (днем ранее — на 259). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 251 237. В настоящее время заражены 13 561 человек — на 193 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт восьмой день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1000.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.