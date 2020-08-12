Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону могут создать койки для реабилитации пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Антисептик у койки Дарья Драй © ИА REGNUM

По её словам, эпидемиологическая ситуация пока достаточно сложная, особенно в Ростове-на-Дону (по данным на утро 12 августа, в городе-миллионнике зарегистрировано 5 тыс. 573 заболевших COVID-19, 4 тыс. 437 выздоровели, 97 пациентов скончались. — Прим. ИА REGNUM), однако госпитали для пациентов с коронавирусом в областном центре работают. Проблем по коечному фонду в настоящее время нет.

«Хотелось бы, чтобы Ростов начал рассматривать возможность выделения коек под реабилитацию. Потому что части пациентов после тяжело перенесённого заболевания необходима ещё и реабилитация. Тогда, когда они уже имеют отрицательные результаты на коронавирус, но ещё не могут быть выписаны из лечебного учреждения», — уточнила глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону развёрнуто два стационара для пациентов с положительным результатом теста на коронавирус — на территории городской больницы №1 имени Семашко и горбольницы №20. В настоящее время здесь проходят лечение более 500 человек.