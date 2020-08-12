Москва, , 15:15 — REGNUM Бывшему сотруднику Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление «К») Службы экономической безопасности (ФСБ России Михаилу Горбатову, осуждённому за крупное мошенничество, смягчили наказание. Такое решение сегодня, 12 августа, принял Лефортовский суд Москвы.

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Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Горбатова, который дал показания на полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Как сообщало ИА REGNUM в июле 2019 года 235-й гарнизонный военный суд признал полковник ФСБ, бывшего начальника департамента администрации президента России Михаила Горбатова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также в двух попытках совершения подобного преступления и приговорил к 4,5 года колонии общего режима, а также штрафу в размере 250 тыс. рублей.

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Горбатов полностью признал свою вину. В мае 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Горбатова. Руководство изолятора дало осуждённому положительную характеристику, прокурор выступил против.