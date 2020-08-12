Салехард, , 15:12 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 88 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основные очаги заражения: Ноябрьск — 10 положительных тестов; Ноябрьск — 10; Новый Уренгой — 8; Тарко-Сале — 8.

С начала пандемии в ЯНАО на 12 августа зарегистрировано 12 168 заражений новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 11 231 человек, 82 пациента с COVID-19 скончались.

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