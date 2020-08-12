Уфа, , 16:03 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего кассира банка, которую обвиняют в хищении свыше 25 млн рублей, начали в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Салаватского городского суда Башкирии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 августа состоялось заседание суда, на котором было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего кассира и ее супруга. Женщину обвиняют в хищении в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК. РФ), а ее супруга — в соучастии в совершении преступления.

Отмечается, что при ознакомлении с материалами дела обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Несмотря на это, суд перешел к рассмотрению дела в общем порядке, поскольку в июле текущего года были приняты изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, которые исключили рассмотрение дел по тяжким преступлениям в особом порядке.

Сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 10:30 часов 25 августа текущего года.

Напомним, что по версии следствия, с сентября 2017 по май 2019 года обвиняемая либо сама выносила из офиса этого кредитного учреждения похищенные денежные средства, либо передавала их своему супругу в кассе банка. Всего было похищено свыше 25 миллионов рублей.

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