Калуга, , 19:52 — REGNUM Более 350 детей из малоимущих и многодетных семей священнослужителей принимают участие в ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!». Её цель — к новому учебному году обеспечить детей школьными принадлежностями, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

На празднике «Помоги собраться в школу» детям дарят школьные наборы Eparhia-kaluga.ru

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента православная благотворительная миссия «Милосердный самарянин» совместно с отделом по церковной благотворительности и социальному служению епархии и издательским советом Русской православной церкви организует сбор канцелярских принадлежностей и формирует школьные наборы, которые вручаются детям в рамках праздника «Помоги собраться в школу».

В школьные наборы входят рюкзаки, пеналы, тетради, обложки, цветная бумага, пластилин, ручки, фломастеры, карандаши, краски, альбомы и другие канцелярские предметы.

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