Нальчик, , 14:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пойдут под суд три местных жительницы, которых обвиняют в хищении бюджетных денежных средств. В период с марта 2013 года по февраль 2019 года они похитили более 25, 5 млн рублей, сообщили 12 августа в МВД по региону.

Как установило следствие, две из них, являясь руководителем и сотрудником финансового отдела одного из бюджетных учреждений, в течение шести лет начисляли и выплачивали себе незаконные премии. А третья — стала их соучастницей, даже не работая в данном учреждении. Её вовлекла в преступную схему чиновница, у которой та присматривала за детьми.

Женщине по поддельным трудовым договорам с бюджетной организацией выплачивалось вознаграждение за якобы выполненную ею работу. Часть полученных средств она забирала себе, а остальные отдавала руководителю финансового отдела.