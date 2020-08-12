Москва, , 14:47 — REGNUM Самочувствие всех добровольцев, испытывающих вакцину от коронавирусной инфекции в центре «Вектор», хорошее, по результатам их вакцинации составлен отчет, который будет направлен в Минздрав РФ. Об этом 12 августа рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«11.08.2020 по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Также сообщается, что все испытывающие добровольно вакцину от SARS-CoV-2 чувствуют себя хорошо.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре рассказали, что, согласно протоколу исследования 11 августа вакцина была введена еще девяти добровольцам.

«Все добровольцы госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Жалоб на состояние нет», — указывается в сообщении.

При этом уточняется, что через пять дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников и после проведенных анализов «будет составлен второй промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона», который также направят в российский Минздрав.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии недавно зарегистрированной российской вакцины от коронавирусной инфекции выпустят уже в ближайшие несколько недель.