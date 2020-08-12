Астрахань, , 14:43 — REGNUM В Астраханской области 12 августа подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрирован 5041 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 660 человек.

Выздоровели 5520 человек, в том числе 4101 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 54 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2750 человек, 13 тыс. 911 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции поднялся до единицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Астраханский министр о COVID-19: выздоровевших будет больше, чем заболевших