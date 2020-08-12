Самара, , 14:40 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, 84-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего по области скончались 111 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,51 (в России — 1,69), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 3,48 (по России — 10,45).

Отмечается, что за минувшие сутки по области было выявлено 52 человека, инфицированных коронавирусом. А всего было зарегистрировано 7372 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 5582 человека. На учете у врачей строят 391 человек.

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