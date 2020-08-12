Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону подтвердили информацию о кончине врача скорой помощи, однако причина смерти пока не установлена. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 12 августа.

«Действительно, Игорь Леонидович [Бец] скончался. Причина устанавливается», — уточнили в пресс-центре.

Напомним, что Игорь Бец скончался предположительно от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Врач отделения скорой медицинской помощи БСМП проходил лечение в стационаре для пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался врач скорой помощи