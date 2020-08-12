Москва, , 14:35 — REGNUM За счёт средств федерального бюджета в новом учебном году в России закупят не менее 2100 школьных автобусов. Об этом 12 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

По его словам, на эти цели правительство направит 5 млрд рублей.

«Это особенно важно для ребят из сельской местности и отдалённых районов», — сказал Мишустин.

Глава правительства уверен, что обновление парка школьных автобусов позволит детям удобнее и безопаснее добираться на учёбу.

«За счёт федеральных средств будет закуплено не менее 2100 новых школьных автобусов», — рассказал премьер-министр.

По его словам, транспортные средства поступят школы уже в этом учебном году.