Минск, , 14:31 — REGNUM Более 100 человек, которые ищут задержанных в ходе протестов, собрались около изоляторов временного содержания (ИВС) в Минске. Об этом 12 августа сообщает ТАСС.

Отмечается, что собравшиеся пытаются узнать, где находятся их родственники и близкие, с которыми они не могут выйти на связь.

При этом периодически люди составляют списки разыскиваемых и передают их администрации ИВС. После проверки представитель учреждения зачитывает фамилии, уточняя, здесь ли находится тот или иной гражданин.

Около изолятора дежурят машины скорой помощи. Число задержанных, находящихся в ИВС, не сообщается.