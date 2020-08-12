Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В Петербурге в ходе очередного заседания на судебном процессе по делу историка Олега Соколова исследовались письменные материалы дела, в том числе об обнаружении останков жертвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гособвинитель (слева) и адвокат потерпевших на процессе в Петербурге Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Государственный обвинитель зачитывала документы, в их числе — протоколы обысков в квартире Соколова на набережной реки Мойки, где в ночь на 8 ноября 2019 года была убита аспирантка Анастасия Ещенко.

Обыски проводились 9 ноября 2019 года, после того, как Соколов с останками девушки был выловлен из Мойки, где он пытался скрыть следы убийства.

Из оглашенного протокола стало известно, что отчленённая голова Анастасии Ещенко была обнаружена в одной из комнат, упакованная в несколько полиэтиленовых пакетов, многократно обмотанных скотчем, и помещенная в хозяйственную сумку. Для извлечения головы пришлось использовать ножницы.

Все остальные части тела убитой Соколов, по данным следствия, к тому времени успел утопить в Мойке, за исключением рюкзака с руками жертвы, который находился при мужчине в момент извлечения из реки.

Как следует из оглашенных материалов, на голове убитой имелись кровоподтеки, пятна бурого цвета, а также следы ранений черепа, как позже установлено, нанесенных из обреза малокалиберной винтовки производства Тульского оружейного завода. Сам обрез был найден в соседней комнате, причем Соколов забыл извлечь из него последнюю стреляную гильзу. Здесь же находилась упаковка на 50 патронов калибра 5,6 мм.

Также в квартире были найдены два ножа, ножовка и топор, с помощью которых, по данным следствия, производилось расчленение тела, студенческий и аспирантский билеты Ещенко, два ноутбука и стационарный компьютер, два мобильных телефона. Также был найден чек из хозяйственного магазина, в котором Соколов днем 8 ноября купил упаковочные пакеты, скотч и инструменты.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания были зачитаны положительные характеристики на Соколова и Ещенко из СПбГУ, а также материалы, относящиеся к конфликту Соколова с публицистом Евгением Понасенковым. Из этих документов следовало, что научная общественность в этом конфликте всецело находилась на стороне Соколова, не сомневаясь в его научно-преподавательской компетентности. Также в защиту историка от нападок публично выступала сама Анастасия Ещенко.

Сторона защиты Соколова в ходе заседания высказывала недовольство тем, что документы якобы зачитываются с изъятиями, однако судья отвела эту претензию, пообещав адвокатам Соколова предоставить возможность огласить те моменты, которые они считают важными, когда сторона защиты представит свои аргументы по делу.

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится только 9 сентября 2020 года.

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