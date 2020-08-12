Москва, , 14:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2019 году направил 45,635 млн рублей на благотворительность, сообщила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

За последние пять лет Володин направил на благотворительность более 220 млн рублей.

«Вячеслав Володин около 20 лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи», — пояснила Кашеварова.

В 2019 году Володин оказал помощь подшефному лицею-интернату для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в сумме 27 млн рублей, благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» пожертвовал 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. На создание памятника знаменитой летчице Марине Расковой в городе Энгельс Саратовской области Володин направил 6 млн 996 тыс. рублей.

Кроме этого, Володин перечислил 4 млн 150 тыс. рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ, 1 млн рублей направил на строительство главного храма Вооруженных сил РФ.

Также за 2019 год оказал адресную помощь в сумме 1 млн 489 тыс. рублей.

Сегодня большую часть дохода спикера Госдумы составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году, уточнила Кашеварова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2018 года Володин направил часть своих доходов — 38,85 млн рублей на благотворительность, в 2017 году — 25,5 млн рублей, а в 2016 году — 31 млн рублей.