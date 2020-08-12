Москва, , 14:22 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить планы и графики организации бесплатного горячего питания учеников младших классов в тех школах России, которые до сих пор не успели подготовиться. Об этом он заявил 12 августа на заседании правительства.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу Министерство просвещения до 20 августа совместно с регионами внести в правительство утверждённые планы и графики. И отдельно необходимо проработать вопрос об организации питания в малокомплектных школах», — сказал Мишустин.

Глава правительства также напомнил об ответственности глав регионов по приведению школ, где не успели организовать питание, в надлежащее состояние.