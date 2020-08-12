Белгород, , 14:27 — REGNUM Жители многоэтажек №№ 2 и 6 по бульвару Юности в Белгороде протестуют против строительства магазина рядом со своими домами — по их мнению, оно ведётся незаконно. В то же время Арбитражный суд подтвердил, что разрешение на строительство выдано арендатору в законном порядке.

Местные жители утверждают, что у них есть кадастровый паспорт дома № 2, в котором спорная территория относится к придомовой. Они просят у городских властей объяснить, почему произошло изменение площади участка и на основании чего размежевали точечную застройку между домами под строительство коммерческого объекта. Заместитель мэра Василий Голиков на встрече с жителями пояснил, что земельный участок предоставили арендатору по результатам аукциона, который провели в 2018 году. Арбитражный суд Белгородской области подтвердил законность выданного разрешения. По словам чиновника, согласно проекту застройки, фундамент строящегося здания предполагает внутреннюю площадь помещения 34 кв. м. При этом пятно застройки может составлять 55 кв. м. Жильцы домов утверждают, что перед встречей с властями застройщики закопали часть фундамента, который превышает пятно застройки, а это значит, что вместо небольшого объекта под окнами может появиться громоздкое здание.

«Весь вопрос в том, кому принадлежит земля. По кадастровым документам это земля города и они имеют право ею распоряжаться. Жители думают по-другому. Но мне кажется, что самый уместный вариант — сформировать группу из трёх или пяти человек и вместе уточнить, на каком основании земля была отчуждена от дома, либо не была отчуждена», — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Белгородской области Владислав Епанчинцев.

Администрация Белгорода предлагала застройщику другие участки, но он отказался из-за неравноценного обмена, сообщает информационное агентство «Бел.ру».