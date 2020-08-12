Москва, , 14:18 — REGNUM В ближайшее время в России будет зарегистрирована лиофилизированная, сухая форма вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил 12 августа руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «Медвестник».

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Гинцбург уточнил, скорее всего, это произойдет на следующей неделе. 17−18 августа сухую вакцину оценят, а к концу недели 19−20 августа уже зарегистрируют.

Ученый пояснил, что изготовление сухой формы вакцины от коронавируса — длительный и технологически сложный процесс (сушить нужно более четырех дней), поэтому ее будут производить в меньших количествах. Но есть преимущество — сухую вакцину удобно перевозить.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», зарегистрированную 11 августа 2020 года, начнут производить три отечественные компании.

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