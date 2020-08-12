Москва, , 14:16 — REGNUM Правительство России распределит 22 млрд рублей на предоставление горячего питания ученикам младших классов школ. Об этом 12 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Он напомнил, что в России для учеников младших классов поэтапно вводится организация бесплатного здорового горячего питания. По его словам, ранее планировалось предоставить федеральную субсидию только тем регионам, где все школы без исключения смогли организовать горячее питание. Однако сложилась ситуация, где некоторые регионы из-за нескольких неготовых школ не получали финансирование.

«Мы считаем это несправедливым. Правительство предложило, чтобы уже сейчас федеральные средства могли получить все школы, где есть возможность организовать питание детей. И президент нашу инициативу поддержал», — сказал Мишустин.

На заседании правительства будут распределены 22 млрд рублей субсидий регионам. Средства позволят большему числу учеников получить питание.