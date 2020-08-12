Москва, , 14:15 — REGNUM У актера Михаила Ефремова подтвердился инсульт, заявил 12 августа адвокат Эльман Пашаев.

«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт», — сказал Пашаев.

По его словам, состояние Ефремова оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа актера Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из здания Пресненского суда Москвы. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

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