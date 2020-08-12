Уфа, , 14:17 — REGNUM Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в школах Башкирии будут контролировать медицинские инспекторы. Об этом 11 августа сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в Москве.

По его словам, в школах Башкирии было решено внедрить нововведение для недопущения распространения коронавирусной инфекции в этих учебных заведениях. Несмотря на то, что несовершеннолетние переносят заболевание бессимптомно, они общаются с педагогами и другими сотрудниками школы. А значит, риск инфицирования коронавирусом является достаточно высоким.

Назаров отметил, что медицинские инспектора из числа студентов-медиков в первые недели будут контролировать выполнение санитарных требований: соблюдение рекомендуемой дистанции, дезинфекцию помещений в учебных заведениях.

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