Воронеж, , 13:58 — REGNUM Пациентка с подтверждённым заражением коронвирусом родила здоровую дочку в Воронеже, роды приняли медики в перепрофилированном ковидном корпусе Воронежской областной клинической больницы №1. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Новорождённая девочка появилась на свет в срок и здоровой, её вес — три килограмма. Для 24-летней мамы это первый ребёнок. Сама женщина, у которой ранее подтвердили заражение коронавирусом, продолжает лечение. В целях безопасности новорожденную дочь она может пока увидеть лишь на фото — сейчас девочка находится в областной детской больнице.

Отметим, что уже третий ребёнок, появившийся на свет в Воронежской области в «красной зоне» в условиях пандемии коронавируса. Всего за период пандемии в ВОКБ №1 лечение прошли 40 беременных женщин с заражением коронавирусом, две продолжают лечением.