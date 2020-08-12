Москва, , 13:57 — REGNUM Актер Михаил Ефремов не числится в базе данных Боткинской больницы. Об этом 12 августа сообщили в контактном центре медицинского учреждения.

Пустая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Данного пациента у нас нет», — приводит ТАСС ответ оператора.

Ранее медики заявили, что не выявили угрозы для жизни Ефремова, оценив его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что Михаил Ефремов находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы Москвы. В медучреждение он был доставлен из зала Пресненского суда, где во время заседания он потерял сознание.

В связи с госпитализацией главного фигуранта уголовного дела о смертельном ДТП Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа.

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