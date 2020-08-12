Астрахань, , 13:55 — REGNUM В Лиманском районе Астраханской области многодетная семья с тремя детьми, один из которых — ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, получила жильё после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2019 году помещение, в котором жила семья, муниципальная администрация признала непригодным для проживания и подлежащим сносу. Жильцы несколько раз обращались к чиновникам за новым жильём, но их заявления не были удовлетворены.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района с требованием предоставить семье благоустроенное жилое помещение. До вынесения судебного решения администрация выплатила семье субсидию на покупку дома.