Москва, , 13:56 — REGNUM Российскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», зарегистрированную 11 августа 2020 года, начнут производить три отечественные компании. Об этом 12 августа сообщает «Фармацевтический вестник».

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Уже выпускает вакцину завод «Биннофарм» группы АФК «Система» и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. К нему присоединятся еще две фармацевтические компании — АО «Р-Фарм» и АО «Генериум».

Вакцина прошла доклинические исследования на животных, а затем на людях. В исследованиях вакцины «Гам-КОВИД-Вак» после регистрации примут участие 2 тыс. человек. Качество и безопасность вакцины будут отслеживаться медиками.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина против коронавируса зарегистрирована утром 11 августа, заявил президент России Владимир Путин.

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