Москва, , 13:51 — REGNUM Правительство России выделит дополнительные средства для обеспечения запаса прочности медицинских учреждений. Об этом 12 августа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса увеличила нагрузку на систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Выросли расходы больниц и поликлиник на лечение новой инфекции. Снизился их доход из-за приостановке плановой помощи. Это отразилось и на зарплатах персонала, не задействованного в борьбе с коронавирусом. Необходимо выравнивать такой дисбаланс», — заявил Мишустин.

По его словам, правительство РФ предложило направить медицинским организациям и в систему ОМС дополнительные средства, и президент инициативу одобрил. На заседании 12 августа будет рассмотрен вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительного финансирования.

«В общей сложности это 47,5 млрд рублей и ещё около 2 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов федеральных организаций и учреждений», — рассказал премьер-министр.

По его мнению, мера позволяет обеспечить стабильную работу в данной сфере.

«Мы создаём необходимый запас прочности для нашей медицины, чтобы в любой ситуации у граждан была возможность получать медицинскую помощь бесплатно», — подчеркнул Мишустин.