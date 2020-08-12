Вашингтон, , 13:46 — REGNUM В настольной игре по мотивам франшизы Sniper Elite появится миниатюра Адольфа Гитлера с пулей между ног. Об этом 11 августа сообщило издание Kotaku.

Получить необычную миниатюру смогут игроки, которые приобретут специальное издание Deluxe Upgrade Kit. Сейчас купить Sniper Elite — The Board Game можно только через Kickstarter.

Напомним, Sniper Elite — это серия стелс-экшен игр, разработанная студией Rebellion Developments. В проектах франшизы геймеры управляют снайпером, который пытается противостоять Третьему рейху во времена Второй мировой войны.

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