Пенза, , 13:46 — REGNUM В Пензе торжественное открытие по случаю установки нового экспоната авиационной техники состоялось у здания ДОСААФ 12 августа. На мероприятии присутствовал губернатор Иван Белозерцев.

Обновленный ЯК-52 был одним из основных учебно-тренировочных самолетов СССР для подготовки летчиков. Эту технику зачастую использовали в ДОСААФ и в военных летных училищах. В Пензе общество любителей авиации образовалось в 1923 году, а через несколько лет открыли летную школу. У нас подготавливали к полетам первую женщину, Героя Советского Союза Валентину Гризодубову, ставшую впоследствии Героем Социалистического Труда, отметил Белозерцев. Кроме того, на пензенской земле воспитано немало героев, как военных лет, так и наших дней.

По мнению губернатора, новый авиационный экспонат усилит интерес молодежи к истории родного края.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе танк Т-34, стоявший на постаменте у краеведческого музея с 1981 года, прошел реставрацию и выехал из ремонтного цеха своим ходом.

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