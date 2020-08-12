Владимир, , 13:41 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 12 августа зарегистрировано 172 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки были подтверждены четыре смерти пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5237 пациентов. В регионе было проведено 172 тыс. 141 исследование на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 389 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 43 человека. На стационарном лечении находятся 53 пациента с ОРВИ и 373 — с пневмонией.

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