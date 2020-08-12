Владикавказ, , 13:41 — REGNUM В Северной Осетии доведено до суда дело о контрабанде леса на сумму 96 млн рублей. Его фигурантом стал местный предприниматель, который поставлял лесоматериалы в обход декларирования через таможенный пост «Верхний Ларс», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в течение одного года злоумышленник экспортировал более 6000 кубометров леса. При этом, несмотря на то, что им было заключено свыше 20 внешнеэкономических контрактов, перевозка лесоматериалов производилась без оформления таможенных деклараций.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд.