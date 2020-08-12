Токио, , 13:40 — REGNUM Японская компания Max Factory выпустит серию миниатюрных консолей Sega для фигурок из линейки figma. Об этом 11 августа сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1293357035283714048

В серию устройств от Sega войдут следующие приставки: Master System, Mega Drive, Game Gear, Saturn и Dreamcast. В комплекте к каждой из них будут идти специальные сменные руки, позволяющие фигурке держать консоль.

Напомним, figma — это серия японских экшен-фигурок, которая создаётся компанией Max Factory и распространяется компанией Good Smile. Как правило, игрушки из этой линейки основаны на героях популярных аниме-сериалов и видеоигр.

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