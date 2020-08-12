Москва, , 13:39 — REGNUM На доплаты классным руководителям в школах будет направлено около 25 млрд рублей в 2020 году. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«С этого учебного года правительством вводится специальная выплата в 5 тыс. рублей в месяц классным руководителям в школах. Это непростая ежедневная работа с детьми», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что работа классных руководителей требует особой поддержки. Он добавил, что необходимо сохранить и ранее установленные региональные доплаты.

Напомним, в январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил обеспечить надбавки за классное руководство. Поручение дано по итогам послания Федеральному собранию.

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