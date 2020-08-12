Владимир, , 13:38 — REGNUM Во Владимирской области 12 августа подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по четыре случая выявлено в Коврове и Муроме, по три — в Александрове и Владимире, по два — в Гусь-Хрустальном, Киржаче и Меленках, один — в Красной Горбатке.

Всего в области зарегистрированы 5856 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5237 пациентов, в том числе девять человек — за последние сутки. Скончались 172 человека.