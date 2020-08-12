Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Екатеринбурге в рамках дорожного ремонта закатали в асфальт стволы деревьев. Фотографии разместило сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга».

Необычное благоустройство зафиксировали на Уралмаше, на площади Первой пятилетки. Дорожные рабочие закатали в асфальт тротуар на улице Ильича и закрыли полностью всю поверхность земли, включая стволы.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили интернет-газете Znak, что подрядчик совершил нарушение при ремонте улицы.

«Нарушение будет устранено. Спасибо горожанам за неравнодушное отношение», — сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отказались от части работ по благоустройству города из-за пандемии COVID-19.

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