Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 13:34 — REGNUM Сотрудникам национального парка «Русская Арктика» с помощью фотоловушки удалось запечатлеть ссору белых медведей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, 11 августа в объектив автоматического фоторегистратора на мысе Желания Новой Земли попали сразу два белых медведя. Фотоловушка работала в режиме перехода на видеосъёмку в момент движения в кадре, именно поэтому и удалось получить ценные кадры.

«В этом году на берег мыса Желания выбросило мёртвого моржа, и туда сразу стали приходить белые медведи, — комментирует к. б. н., заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин. — На записи видно, что два взрослых самца осваивают источник питания, они выясняют между собой отношения, выстраивают иерархию, выясняют, как они будут поедать вместе этого моржа. Думаю, этого моржа хватит на несколько медведей, чтобы они на пару месяцев набрались сил для проживания неблагоприятного по пищевым ресурсам летнего сезона».

На мысе Желания сегодня установлены 4 фотоловушки. Благодаря им еще в прошлом полевом сезоне удалось провести наблюдение за норой песца, было подтверждено гнездование краснокнижного вида птиц — черная казарка — и обнаружен новый для северной части Новой Земли вид птиц — луговой чекан.

В августе уже этого года также в Южном кластере Парка, на Оранских островах, при поддержке Всемирного Фонда Дикой природы будут установлены сразу 15 новых фотоловушек для наблюдения за атлантическими моржами на лежбище.

Фиксирующие устройства будут также установлены на островах северного кластера нацпарка, где также располагаются моржовое лежбища.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Белом море зафиксирована серийная гибель китов.