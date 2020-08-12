Сан-Диего, США, , 13:33 — REGNUM Создатели соревновательной аркады Rocket League подробно рассказали о функции кроссплея, которая появится в игре со следующим обновлением. Полный список нововведений был опубликован на официальном сайте проекта 11 августа.

При помощи аккаунта Epic Games геймеры смогут объединить все свои учётные записи и получать общий доступ к игровым предметам и прогрессу. Тем не менее, им всё же придётся выбрать основную платформу: PC, PS4, Xbox One или Nintendo Switch.

Напомним, Rocket League — это многопользовательская соревновательная игра, напоминающая футбол. От своего прообраза она отличается тем, что геймеры управляют не людьми, а небольшими радиоуправляемыми автомобилями.

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