Минск, , 13:32 — REGNUM В результате массовых беспорядков, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, прошедшей ночью в больницах оказалось более полусотни человек. Об этом заявили 12 августа в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

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«Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Белоруссии с различными травмами госпитализирован 51 гражданин», — приводит агентство БелТА слова представителя ведомства.

По данным министерства, в основном пациенты поступали с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, грудной клетки, живота. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. Пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протестные акции начались в Белоруссии после оглашения предварительных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Днём ранее, 11 августа, Минздрав Белоруссии сообщил о 200 пострадавших «во время ночных несанкционированных уличных акций».

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