Тамбов, , 13:32 — REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём», который проводится с 2015 года на Татарском валу под Тамбовом, перенесён на 2021 год. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили организаторы мероприятия.

Фестиваль «Чернозём» Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Причиной стал иск регионального Роспотребнадзора. Ранее, 23 июля, ведомство направило организаторам «предостережение о недопустимости проведения рок-фестиваля «Чернозём-2020». Запрет на поведение массовых культурных мероприятий на открытом воздухе в Тамбовской области был снят администрацией региона 10 августа.

11 августа организаторы сообщили, что Роспотребнадзор обратился в суд с требованием запретить проведение фестиваля. 12 августа было официально объявлено о переносе фестиваля на 2021 год. Все купленные билеты будут действительны на «Чернозём-2021».

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