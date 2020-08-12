Беркли, США, , 13:25 — REGNUM Версия игры Oddworld: New «n' Tasty для гибридной консоли Nintendo Switch выйдет в октябре 2020 года. Об этом 11 августа сообщалось на официальном сайте издательства Microids.

Игроки смогут приобрести цифровую версию Oddworld: New «n' Tasty и два варианта физического издания. В стандартное войдёт только картридж с игрой, а в лимитированное: картридж, брелок для ключей и набор стикеров.

Напомним, Oddworld: New «n' Tasty — это ремейк популярного платформера Oddworld: Abe's Oddysey. Его релиз на консоли PlayStation 4 состоялся в 2014 году.

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