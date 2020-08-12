Тверь, , 13:20 — REGNUM Захоронение с останками около десяти человек — преимущественно женщин и детей, расстрелянных в годы войны нацистами, обнаружено в районе деревни Никифоровское Зубцовского района Тверской области. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Останки были обнаружены поисковиками Тверской областной общественной организацией по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодежью «Витязь» совместно с сотрудниками СК.

Место захоронения осмотрели следователи, затем останки были извлечены. По предварительным данным, в этом месте были захоронены десять человек. Назначены экспертизы, которые позволят установить возраст и пол погибших, причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.