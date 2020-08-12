Киев, , 13:16 — REGNUM В Киеве за последние сутки выявлено 182 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, по состоянию на утро 12 августа, в столице Украины подтвердили 9 869 случаев заболевания COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Клико сообщил в своём Telegram-канале.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

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Градоначальник отметил, что количество заболевших продолжает ежедневно расти. Среди носителей SARS-CoV-2, которые были выявлены за последние сутки, 13 детей и пятеро медиков.

«В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей», — уточнил Кличко.

При этом за прошедшие выздоровел 31 пациент, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Всего коронавирус смогли победить 3278 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе (39 случаев), в Деснянском (24), Соломенском и Оболонском районах — по 21 случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Украине с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировали 84 548 случаев заражения коронавирусом, скончались 1970 человек, а выздоровели более 45 тыс. пациентов.