Йошкар-Ола, , 13:15 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлили до 6 сентября. Соответствующие изменения в указ внес глава региона Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В рамках указа жителям необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, а также придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.

«Мы находимся на третьем этапе, поэтому у нас почти все виды деятельности и предприятий, и физических лиц разрешены. За исключением необходимого минимума», — отметил Евстифеев.

В настоящее время в республике на фоне снижения темпов роста распространения инфекции определен дополнительный круг лиц для обязательного тестирования: сейчас тесты проходит персонал детских дошкольных учреждений и санаториев.

«Мы начинаем расширять исследования объектов окружающей среды на наличие циркуляции вируса: это сточная вода и вода в бассейнах», — отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 12 августа выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в республике подтверждено 3947 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии полностью выздоровел 3461 житель республики, то есть более 87,68% от общего числе носителей коронавируса в республике уже выздоровели.