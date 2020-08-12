Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Если жители Грузии продолжат нарушать масочный режим и не соблюдать дистанцирование, то эпидемиологическая ситуация в стране может выйти из-под контроля и начало учебного года придется отложить. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявила 12 августа на пресс-конференции министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

«Если мы будем вести себя так же, как сегодня, без ношения масок, без соблюдения социальной дистанции и так далее, это, безусловно, приведет нас к решению, что может возникнуть риск началу учебы в сентябре», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что пока нет планов перенести начало учебного года на более поздний срок и занятия должны начаться, как обычно, 15 сентября.

Стоит отметить, что в Грузии на 12 августа выявили 1278 носителей коронавируса, из которых инфекцию победили более 80%. В стране введен штраф за нарушение масочного режима.

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