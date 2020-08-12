Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM В Свердловской области выписали по выздоровлении уже 18 725 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По информации на 12 августа 2020 года, за прошедшие сутки врачи выписали 83 человека.

В медучреждениях региона находятся с диагнозом COVID-19 105 пациентов в тяжелом состоянии (96 — в реанимации, 53 — подключены к ИВЛ), 328 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствует себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале подтверждена 351 смерть от COVID-19.

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