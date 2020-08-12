Москва, , 13:13 — REGNUM В Москве Пресненский суд отложил заседание по делу о смертельной дорожной аварии с участием актёра Михаила Ефремова, передаёт 12 августа корреспондент ИА REGNUM.

Судья Елена Абрамова объявила о переносе заседания на 18 августа. Решение принято в связи с госпитализацией подсудимого.

Пресненский райсуд направил запрос в Боткинскую больницу, куда госпитализировали Ефремова, в котором просит уточнить его диагноз.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Москве актёра Михаила Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда. Его доставили в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

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