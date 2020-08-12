Нижний Новгород, , 13:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 августа выздоровел после заражения коронавирусом 88 091 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 112 614 человек, более 78,25% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 813 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1169 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 196 человек, в Оренбургской области — 143, в Пензенской области — 133, в Чувашии — 123, в Саратовской области — 120, в Ульяновской области — 114, в Башкирии — 106, в Самарской области — 64, в Пермском крае — 46, в Татарии — 42, в Удмуртии — 27, в Мордовии — 24, в Марий Эл — 17, в Кировской области — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 12 августа в России подтвержден 902 701 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5102 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,47%. Полностью выздоровели 710 298 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,40%.

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