Туапсе, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM Новый туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе — Сочи — Гагра начинает курсировать между популярными курортами Черноморского побережья с 15 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Поезд будет отправляться из Туапсе в 05:20 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, прибытие в Гагру — в 11:05. В обратном направлении поезд будет отправляться по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибытие в Туапсе — в 00:35. Раз в неделю поезд будет отправляться по укороченному маршруту — между Гагрой и Сочи: по понедельникам отправляясь из Гагры, а по средам — из Сочи. Остановки будут делаться на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер.

Новый поезд сформирован из комфортабельных плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагонов СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. Для удобства туристов в состав поезда входят два вагона-ресторана, меню которых представлено широким ассортиментом блюд русской и абхазской кухни. Первым пассажирам поезда предложат прочесть выпуск газеты «Гудок» от 15 августа 1980 года.

Отметим, границы между Россией и Абхазией, закрытые в связи с пандемией коронавируса, открылись с 1 августа. Только за первые сутки её пересекли более 7,5 тыс. человек.

Читайте развитие сюжета: Билеты на поезд из Москвы в Сухум подорожали на 16%