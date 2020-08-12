Кампала, , 12:54 — REGNUM Число смертей в Уганде можно сократить, если решить проблему отсутствия достаточного количества машин скорой помощи. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление постоянного секретаря министерства здравоохранения Уганды Дианы Этвин во время церемонии передачи двух машин скорой помощи округам Квин и Букво.

Чтобы преодолеть этот разрыв, по ее словам, правительству необходимо приобрести 259 машин скорой помощи.

Доктор Атвин сказала, что дорожно-транспортные происшествия в настоящее время являются главными причинами смерти и госпитализации в государственных больницах по всей стране. Она добавила, что стране требуется 460 машин скорой помощи, но на данный момент имеется только 201.

В рамках программы по борьбе с пандемией коронавируса и после призыва президента Уганды о предоставлении транспортных средств министерство безвозмездно получило 11 машин скорой помощи.

«В рамках плана обеспечения реагирования на пандемиею правительство через министерство здравоохранения закупит еще 76 машин скорой помощи для дальнейшего сокращения разрыва, что позволит создать региональную систему командования и управления», — сказала Атвин.