Йошкар-Ола, , 12:52 — REGNUM В Марий Эл выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в республике подтверждено 3947 случаев заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

С начала эпидемии полностью выздоровел 3461 житель республики, то есть более 87,68% от общего числе носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписаны 17 человек. 36 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последней недели число выявляемых за сутки заражений коронавирусом в республике не превышает 15 случаев. Показатель тестирования на 100 тыс. населения за последние две недели составляет в среднем от 114 до 112 тестов в день; свободный коечный фонд, начиная с 16 июля, составляет более 50%.